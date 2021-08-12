Mesut Özil için yazdılar: Büyük beklentilerin sezonu başlıyor!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil ile alakalı Afrika basını özel bir haber geçti. Haberde, bu sezon gözlerin Mesut'ta olacağı ve kendisinden beklentilerin büyük olduğu ifade edildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı;

"Fenerbahçe ile yarı dönemde parlak bir sezon geçirmeyen Mesut'un, yeni sezona damga vurması bekleniyor. Hücumcu orta saha oyuncusu, Türkiye şampiyonluğu için savaşacak. Kulübünün, kendisinden beklediği verimi vermeye çalışacak.

Ocak 2021'de Arsenal'den İstanbul'a taşındıktan sonra sakatlıklarla boğuşan Mesut, yarı dönemde istenen etkiyi gösterememişti. Eski Alman Milli Takım yıldızı, bu sezon en iyi seviyesin bulmaya çalışacak.

32 yaşındaki Mesut, formunu geri kazanırsa Fenerbahçe'ye çok şey katabilir. Tekniği, etkileyici çalım yeteneği, saha için zekası ve oyunu iyi görmesi onun bazı özellikleri arasında."







