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Fenerbahçe Kim Min Jae transferini neden açıklamadı? İşte o gerçek

Fenerbahçe'de son dakik transfer haberi... Sarı lacivertliler, kısa süre önce Kim Min Jae'yi İstanbul'a getirmiş ve taraftarlar, genç savunmacının transferi için 'resmi açıklamayı' beklemeye başlamıştı. Geçen süre zarfında Fenerbahçe, Kim Min Jae transferini açıklamazken, 'transferde sorun mu çıktı?' sorusu akıllara gelmişti. Bununla beraber sarı lacivertlilerin Kim Min Jae transferini neden açıklamadığının sebebi ortaya çıktı. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 09:24
Fenerbahçe Kim Min Jae transferini neden açıklamadı? İşte o gerçek

Fenerbahçe'nin 8 Ağustos'ta İstanbul'a getirdiği Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin hâlâ imza atmamış olması taraftarlar arasında tedirginlik yaratırken, kulüp yetkilileri transfer konusunda hiç bir problem olmadığını sadece Güney Kore ve Çin ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle evrak trafiğinin yavaş işlediğini söylediler.

Hürriyet'in haberine göre sarı lacivertliler, Kim'e imza attırmak için, oyuncunun Çin ekibi Beijing Guoan ile sözleşmesinin feshini ve Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan evrak beklediklerini ifade etti. Kore ile 6, Çin ile 5 saatlik fark nedeniyle geciken evraklar 1-2 gün içinde tamamlandıktan sonra sözleşme imzalanacak.

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