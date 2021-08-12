Fenerbahçe Kim Min Jae transferini neden açıklamadı? İşte o gerçek

Fenerbahçe'nin 8 Ağustos'ta İstanbul'a getirdiği Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin hâlâ imza atmamış olması taraftarlar arasında tedirginlik yaratırken, kulüp yetkilileri transfer konusunda hiç bir problem olmadığını sadece Güney Kore ve Çin ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle evrak trafiğinin yavaş işlediğini söylediler.

Hürriyet'in haberine göre sarı lacivertliler, Kim'e imza attırmak için, oyuncunun Çin ekibi Beijing Guoan ile sözleşmesinin feshini ve Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan evrak beklediklerini ifade etti. Kore ile 6, Çin ile 5 saatlik fark nedeniyle geciken evraklar 1-2 gün içinde tamamlandıktan sonra sözleşme imzalanacak.