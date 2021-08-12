Fenerbahçe Kim Min Jae transferini neden açıklamadı? İşte o gerçek

Fenerbahçe'de son dakik transfer haberi... Sarı lacivertliler, kısa süre önce Kim Min Jae'yi İstanbul'a getirmiş ve taraftarlar, genç savunmacının transferi için 'resmi açıklamayı' beklemeye başlamıştı. Geçen süre zarfında Fenerbahçe, Kim Min Jae transferini açıklamazken, 'transferde sorun mu çıktı?' sorusu akıllara gelmişti. Bununla beraber sarı lacivertlilerin Kim Min Jae transferini neden açıklamadığının sebebi ortaya çıktı. | FB haberleri