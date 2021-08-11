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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Samuel Osayi'ye Rangers'tan teklif!

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Takıma en az 3 takviye daha yapmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde, gelecek isimler kadar gidecek isimler de önem arz ediyor. Hem kadroyu boşaltmak hem de maddi gelir yönünden oyuncu satışı yapmak zorunda olan Kanarya'da, Osayi Samuel'e sürpriz bir teklif geldi. Glasgow Rangers, 23 yaşındaki kanat için 2 milyon Euro teklif etti. Fenerbahçe'nin istediği rakam ise 5 milyon Euro...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 08:00
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Samuel Osayi'ye Rangers'tan teklif!

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında QPR'dan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel'in peşini bırakmıyorlar.

Sabah'ın haberine göre İskoçya ekiplerinden Glasgow, daha önce nabız yokladığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi girişimlere başladı.

İskoç basınına da yansıyan haberlere göre Glasgow 2 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, Sarı-Lacivertliler bu transfer için 5 milyon Euro talep etti. Bu cevabın ardından Glasgow bekleme kararı aldı.

Osayi-Samuel, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 1 asist kaydetti.

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