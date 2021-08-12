Fenerbahçe'nin transfer hedefi Andreas Pereira'da flaş gelişme! Manchester United...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Andreas Pereira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Vitor Pereira'nın transferine sıcak baktığı yıldız futbolcu için Manchester United yönetimi, transfer kararı aldı.

Aktarılan bilgilere göre Manchester United, Phil Jones ve Andreas Pereira'yı satmak istiyor. United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, oyuncuları kadrosuna düşünmüyor.

2 TALİBİ VAR

25 yaşındaki Andreas Pereira'ya yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Lazio'nun ilgisinin olduğu ancak henüz resmi bir teklifin gelmediği kaydedildi.

Kariyeri boyunca 228 müsabakada rol alan Pereira, 22 gol 25 asist üretmişti.



