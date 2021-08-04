Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Attila Szalai: Süper Lig'e hazır olmak istiyoruz

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Attila Szalai: Süper Lig'e hazır olmak istiyoruz

Son dakika spor haberi: Hazırlık dönemini yoğun tempoda geçiren Fenerbahçe yeni sezon öncesi 6. provasını Dinamo Kiev ile yaptı. Zorlu mücadele Lednev ve Pelkas'ın golleriyle 1-1 beraberlikle bitti. Sarı-lacivertlilerin yıldız stoperi Attila Szalai, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (Fb haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 21:22
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Attila Szalai: Süper Lig'e hazır olmak istiyoruz

Portekizli teknik adam Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe 6. hazırlık maçını Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yaptı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Kanarya'nın Macar stoperi Attila Szalai, Süper Lig'e hazır olmak istediklerini kaydetti. İşte o sözler...

Attila Szalai: Hazırlık dönemi iyi gidiyor. İyi ve yoğun idmanlar yapıyoruz. Fiziksel ve taktiksel seviyemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Haftaya başlayacak Süper Lig'e hazır olmak istiyoruz.


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