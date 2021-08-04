Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Attila Szalai: Süper Lig'e hazır olmak istiyoruz

Portekizli teknik adam Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe 6. hazırlık maçını Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yaptı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Kanarya'nın Macar stoperi Attila Szalai, Süper Lig'e hazır olmak istediklerini kaydetti. İşte o sözler...

Attila Szalai: Hazırlık dönemi iyi gidiyor. İyi ve yoğun idmanlar yapıyoruz. Fiziksel ve taktiksel seviyemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Haftaya başlayacak Süper Lig'e hazır olmak istiyoruz.



