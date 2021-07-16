Son dakika spor haberi: Papiss Cisse'den Fenerbahçe itirafı! "Geri dönmek istemiyorum"

2020/2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ve sezonun bitmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Papiss Cisse, geleceğine ilişkin İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
2020/2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ve sezonun bitmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Papiss Cisse, geleceğine ilişkin İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan ancak sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertli kulüpten ayrılan 36 yaşındaki futbolcunun Sky Sports'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"Kendimi harika hissediyorum. Yeniden Premier Lig'de oynamaya hazırım. Uzun zamandır ailemle değilim ve artık onlarla birlikte olmak istiyorum. Premier Lig'in zorlu olduğunun farkındayım ancak benim için sorun değil ve buna hazırım."
"Geçen sezon bana yetti. Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalabilirdim ancak geri dönmek istemiyorum. Premier Lig'e geri dönüp tekrar meydan okumak ve aileme yakın olmak istiyorum."
Türkiye'de Alanyaspor ve Fenerbahçe formalarını terleten Papiss Cisse, 2012-2016 yılları arasında Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giymişti.