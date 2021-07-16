Son dakika spor haberi: Papiss Cisse'den Fenerbahçe itirafı! "Geri dönmek istemiyorum"

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan ancak sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertli kulüpten ayrılan 36 yaşındaki futbolcunun Sky Sports'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Kendimi harika hissediyorum. Yeniden Premier Lig'de oynamaya hazırım. Uzun zamandır ailemle değilim ve artık onlarla birlikte olmak istiyorum. Premier Lig'in zorlu olduğunun farkındayım ancak benim için sorun değil ve buna hazırım."