Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Papiss Cisse'den Fenerbahçe itirafı! "Geri dönmek istemiyorum"

Son dakika spor haberi: Papiss Cisse'den Fenerbahçe itirafı! "Geri dönmek istemiyorum"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Senegalli golcü Papiss Cisse, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Cisse, kariyerini İngiltere'de sürdürmek istediğini söylerken; Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER) (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 10:09
Son dakika spor haberi: Papiss Cisse'den Fenerbahçe itirafı! "Geri dönmek istemiyorum"

2020/2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ve sezonun bitmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Papiss Cisse, geleceğine ilişkin İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Papiss Cisse'den Fenerbahçe itirafı! "Geri dönmek istemiyorum"

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan ancak sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertli kulüpten ayrılan 36 yaşındaki futbolcunun Sky Sports'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Son dakika spor haberi: Papiss Cisse'den Fenerbahçe itirafı! "Geri dönmek istemiyorum"

"Kendimi harika hissediyorum. Yeniden Premier Lig'de oynamaya hazırım. Uzun zamandır ailemle değilim ve artık onlarla birlikte olmak istiyorum. Premier Lig'in zorlu olduğunun farkındayım ancak benim için sorun değil ve buna hazırım."

Son dakika spor haberi: Papiss Cisse'den Fenerbahçe itirafı! "Geri dönmek istemiyorum"

"Geçen sezon bana yetti. Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalabilirdim ancak geri dönmek istemiyorum. Premier Lig'e geri dönüp tekrar meydan okumak ve aileme yakın olmak istiyorum."

Son dakika spor haberi: Papiss Cisse'den Fenerbahçe itirafı! "Geri dönmek istemiyorum"

Türkiye'de Alanyaspor ve Fenerbahçe formalarını terleten Papiss Cisse, 2012-2016 yılları arasında Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giymişti.

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