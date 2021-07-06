Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira idmanda futbolculara ne söyledi? İşte dikkat çeken o detay! (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira idmanda futbolculara ne söyledi? İşte dikkat çeken o detay! (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Vitor Pereira, futbolcularla tanışıp işbaşı yaptı. Sarı lacivertli takımla buluşan Portekizli hoca ilk idmanına çıkarken, pozitif enerjisiyle oyuncularla çabuk kaynaştı. Pereira, futbolculara önemli konuşmalar yaparken, idmanda o anlar dikkatlerden kaçmadı. İşte o detay ve Pereira'nın yaptığı konuşma... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 09:11
Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira idmanda futbolculara ne söyledi? İşte dikkat çeken o detay! (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın mesaisi dün resmen başladı. Düzce yolculuğu öncesi oyuncularla kahvaltıda bir araya gelen Portekizli çalıştırıcı, akşam ise Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanla işbaşı yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira idmanda futbolculara ne söyledi? İşte dikkat çeken o detay! (FB spor haberi)

Futbolcularla sahada kısa süreli toplantı yapan Pereira, kendi metodunu da uyguladı ve takımını hemen topla buluşturdu. Sarı-lacivertliler, dar alanda 4 minyatür kaleli maçlarla ilk idmanı tamamladı. 5 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Pereira, oyuncularla çabuk kaynaşırken, tecrübeli teknik adamın pozitif ve neşeli tavırları dikkat çekti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira idmanda futbolculara ne söyledi? İşte dikkat çeken o detay! (FB spor haberi)

Sabah'ın haberine göre; Milli takımlarda bulunan oyuncuların daha sonra kampa katılacağı öğrenildi. Topuk Yaylası'na gelmeyen Volkan Demirel'in ise izin aldığı belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira idmanda futbolculara ne söyledi? İşte dikkat çeken o detay! (FB spor haberi)

"SEN HİÇ YAŞLANMIYOR MUSUN?"

Bu arada F.Bahçe'deki ilk döneminde araları bozulan Pereira ile Caner Erkin buzları eritti. Deneyimli çalıştırıcı, 32 yaşındaki yıldıza, "Sen hiç yaşlanmıyor musun?" diye takıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira idmanda futbolculara ne söyledi? İşte dikkat çeken o detay! (FB spor haberi)

Tecrübeli oyuncu "Hocam sen de hiç değişmemişsin" yanıtını verdi. 2015-16 sezonunda G.Saray derbisi öncesi kadroya alınmayan Caner, hocasıyla tartışmış ve sezon sonu takımdan ayrılmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira idmanda futbolculara ne söyledi? İşte dikkat çeken o detay! (FB spor haberi)

HER ŞEYLE İLGİLENDİ

Pereira ilk idmanında malzemecilere ve yardımcılarına iş bırakmadı. Kukaları tek tek yerlerine dizdi, minyatür kaleleri kendi elleriyle yerleştirdi. Her şeyin kusursuz olması için çalıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira idmanda futbolculara ne söyledi? İşte dikkat çeken o detay! (FB spor haberi)

'SİZLER OLMADAN BAŞARAMAM'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, 20 Temmuz'a kadar sürecek Düzce Topuk Yaylası Kampı'nın ilk idmanı öncesi oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira idmanda futbolculara ne söyledi? İşte dikkat çeken o detay! (FB spor haberi)

Portekizli hoca, "Buraya yarım kalan işi tamamlamaya geldim. Taraftara şampiyonluk borcum var. Bunu sizin katkınız olmadan başaramam. Size güveniyorum" dedi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira idmanda futbolculara ne söyledi? İşte dikkat çeken o detay! (FB spor haberi)

'BEYLER İYİ ŞANSLAR'

Fenerbahçe'deki ilk döneminde de basınla arası iyi olan Portekizli, Topuk Yaylası kampını takip eden gazetecilere yakın ilgi gösterdi. Sahaya çıktığında basının olduğu tarafa doğru elini kaldırıp İngilizce, "Beyler iyi şanslar" diye seslendi.

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