Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira idmanda futbolculara ne söyledi? İşte dikkat çeken o detay! (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın mesaisi dün resmen başladı. Düzce yolculuğu öncesi oyuncularla kahvaltıda bir araya gelen Portekizli çalıştırıcı, akşam ise Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanla işbaşı yaptı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın mesaisi dün resmen başladı. Düzce yolculuğu öncesi oyuncularla kahvaltıda bir araya gelen Portekizli çalıştırıcı, akşam ise Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanla işbaşı yaptı.
Futbolcularla sahada kısa süreli toplantı yapan Pereira, kendi metodunu da uyguladı ve takımını hemen topla buluşturdu. Sarı-lacivertliler, dar alanda 4 minyatür kaleli maçlarla ilk idmanı tamamladı. 5 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Pereira, oyuncularla çabuk kaynaşırken, tecrübeli teknik adamın pozitif ve neşeli tavırları dikkat çekti.
Sabah'ın haberine göre; Milli takımlarda bulunan oyuncuların daha sonra kampa katılacağı öğrenildi. Topuk Yaylası'na gelmeyen Volkan Demirel'in ise izin aldığı belirtildi.