Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira idmanda futbolculara ne söyledi? İşte dikkat çeken o detay! (FB spor haberi)

"SEN HİÇ YAŞLANMIYOR MUSUN?"



Bu arada F.Bahçe'deki ilk döneminde araları bozulan Pereira ile Caner Erkin buzları eritti. Deneyimli çalıştırıcı, 32 yaşındaki yıldıza, "Sen hiç yaşlanmıyor musun?" diye takıldı.





Tecrübeli oyuncu "Hocam sen de hiç değişmemişsin" yanıtını verdi. 2015-16 sezonunda G.Saray derbisi öncesi kadroya alınmayan Caner, hocasıyla tartışmış ve sezon sonu takımdan ayrılmıştı.



