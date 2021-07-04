Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu! Lyon'dan 134 milyon...

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarına yine büyük hayal kırıklığı yaşatırken, takımda Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan gibi isimler sergiledikleri performanslarla öne çıkmışlardı. Özellikle Ozan Tufan, orta sahadaki dinamizmi ve uzaktan attığı nefis gollerle Avrupa kulüplerinin dikkatini fazlasıyla çekerken, sarı-lacivertilere de transfer teklifleri gelmeye başladı. Bu tekliflerden biri de Fransız devi Olympique Lyon'dan geldi. Fransız basını, Lyon'un Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun, Ozan için ilk teması gerçekleştirdiğini yazdı.

Foot Mercato'da yer aldığı iddia edilen habere göre Brezilyalı efsane futbolcu Juninho, Ozan'ın transferi için 13 milyon euro'yu (yaklaşık 134 milyon lira) gözden çıkarmış durumda. Fenerbahçe yönetiminin ise 26 yaşındaki yıldız için 20 milyon euro'dan az olan hiçbir teklife sıcak bakmadığı kaydedildi. Haberde ayrıca, Ozan'ın geçen sezon Süper Lig'de 6 gol+10 asistlik performansıyla göz doldurduğu da aktarıldı.

Ozan Tufan, EURO 2020'ye büyük umutlarla giden A Milli Takım'da patlama yapması beklenen oyuncuların başında geliyordu. Fenerbahçe yönetimi, turnuvada sergileyeceği performansla Ozan'ın değerini artırmasını umarken, A Millilerin başarısız performansı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşandı.

