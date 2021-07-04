O isim açıkladı! Caner Erkin ve Vitor Pereira...

Vitor Pereira Fenerbahçe'de iken tercümanlığını yapan Deniz Sarıtaç, yakından tanıdığı Portekizli teknik adamın kulübe dönüşünü değerlendirdi.
Hürriyet'e konuşan ve Pereira'nın transferinin kendisi için de sürpriz olduğunu belirten Sarıtaç, soruları şöyle yanıtladı:
Sence Fenerbahçe Yönetimi neden Pereira'yı seçti?
Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Vitor Pereira hem çok iyi bir insan hem de çok iyi bir teknik adam. Kesinlikle Fenerbahçe'yi hak ediyor. Eminim ki mevcut Fenerbahçe kadrosunu çok iyi takip etmiştir ve tüm detaylarını biliyordur.