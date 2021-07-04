O isim açıkladı! Caner Erkin ve Vitor Pereira...

İLK DÖNEMiNDE ŞANSSIZDI Başarılı olur mu?

Ben başarılı olacağına inanıyorum. Zira bu ülkenin doğasını biliyor. Artık hedefe ulaşmak için neler lazım olduğunu da biliyor. Bizi çok iyi anlayacak bir isim. Çünkü o da bir Akdenizli.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda neden takımı süper lig'de şampiyon yapamadı?

O sene birçok şanssızlıklar oldu, bazı maçları hak ettiğimiz halde kazanamadık. Tüm bunların üzerine rakip olarak karşımızda çok iyi bir Beşiktaş vardı. Bir de o sene Fenerbahçe'de çok fazla üst düzey oyuncu vardı. Bir teknik adamın tercih yapma zorluğunu yaşayacağı bir dönemdi.