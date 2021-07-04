Haberler Fenerbahçe O isim açıkladı! Caner Erkin ve Vitor Pereira...

O isim açıkladı! Caner Erkin ve Vitor Pereira...

Son dakika Fenerbahçe haberi... Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile ilgili, sarı lacivertlilerin eski tercümanı Deniz Sarıtaç konuştu. 2015-16 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira, Caner Erkin ile sorun yaşamış ve yıldız ismi kadro dışı bırakmıştı. Peki, 2. Pereira döneminde Fenerbahçe'de neler yaşanacak? İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 21:50 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 21:52
O isim açıkladı! Caner Erkin ve Vitor Pereira...

Vitor Pereira Fenerbahçe'de iken tercümanlığını yapan Deniz Sarıtaç, yakından tanıdığı Portekizli teknik adamın kulübe dönüşünü değerlendirdi.

O isim açıkladı! Caner Erkin ve Vitor Pereira...

Hürriyet'e konuşan ve Pereira'nın transferinin kendisi için de sürpriz olduğunu belirten Sarıtaç, soruları şöyle yanıtladı:

O isim açıkladı! Caner Erkin ve Vitor Pereira...

Sence Fenerbahçe Yönetimi neden Pereira'yı seçti?
Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Vitor Pereira hem çok iyi bir insan hem de çok iyi bir teknik adam. Kesinlikle Fenerbahçe'yi hak ediyor. Eminim ki mevcut Fenerbahçe kadrosunu çok iyi takip etmiştir ve tüm detaylarını biliyordur.

O isim açıkladı! Caner Erkin ve Vitor Pereira...

İLK DÖNEMiNDE ŞANSSIZDI

Başarılı olur mu?
Ben başarılı olacağına inanıyorum. Zira bu ülkenin doğasını biliyor. Artık hedefe ulaşmak için neler lazım olduğunu da biliyor. Bizi çok iyi anlayacak bir isim. Çünkü o da bir Akdenizli.

O isim açıkladı! Caner Erkin ve Vitor Pereira...

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda neden takımı süper lig'de şampiyon yapamadı?
O sene birçok şanssızlıklar oldu, bazı maçları hak ettiğimiz halde kazanamadık. Tüm bunların üzerine rakip olarak karşımızda çok iyi bir Beşiktaş vardı. Bir de o sene Fenerbahçe'de çok fazla üst düzey oyuncu vardı. Bir teknik adamın tercih yapma zorluğunu yaşayacağı bir dönemdi.

O isim açıkladı! Caner Erkin ve Vitor Pereira...

CANER iÇiN ASLA KiN TUTMAZ
Caner'le geçmişte yaşadığı gerginlik sorun yaratır mı?
O olay futbolun içinde olan bir şeydir. Pereira'da asla kin hissi yoktur. Asla kimseye ön yargıyla yaklaşmaz.

O isim açıkladı! Caner Erkin ve Vitor Pereira...

MAÇ GiBi ANTRENMAN YAPTIRIR
Pereira'nın antrenmanları nasıl geçerdi?
Vitor Pereira ciddi bir teknik adamdır. Her zaman takımın çıkarlarını ön plana koyar. Antrenmanlar mücadeleci ve rekabetçi bir havada geçer. Hatta antrenmanları gerçek karşılaşmadaki gibi yaşatmayı amaçlar. O antrenman havasının bir sonraki maça da yansımasını amaçlar. Çok detaylı ve uzun analizler yapar.

O isim açıkladı! Caner Erkin ve Vitor Pereira...

Pereira ayrılırken neler düşünmüştü?
Türkiye'yi gerçekten çok seviyor. İstanbul'da iken İstinye'de oturuyordu. Buradaki yaşantısından çok mutluydu. İstanbul'u, Türkiye'yi ve Fenerbahçe camiasını çok sevmişti. Bu yüzden kulübe hemen adapte olacaktır.

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