Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Sead Kolasinac Mesut Özil için gelecek

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetimden ilk etapta bir forvet, skorer bir kanat oyuncusu ile iki bek istediği gelen haberler arasında... Sol bek için hedef Sead Kolasinac. Bir süredir gündemde olan Bosnalı oyuncu için yönetimin resmi girişimleri başlatacağı bildirildi.



Arsenal ile 1 yıl daha kontratı olan Kolasinac'ın da hem eski takım arkadaşı hem de yakın dost olduğu Mesut Özil faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye olumlu baktığı ifade ediliyor. Geçen sezonu Schalke'de kiralık geçiren 28 yaşındaki Sead, Bundesliga'da 17 maçta 1 gol+1 asistlik performans sergiledi.