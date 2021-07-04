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Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile beraber transfer bombası patlıyor! Hulk...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getirmesinin ardından flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre Kanarya, Pereira ile beraber Porto ve Shanghai'de çalışan ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Brezilyalı star Hulk'u istiyor. Öte yandan yıldız futbolcu da Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile beraber transfer bombası patlıyor! Hulk...

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Vitor Pereira'nın getirilmesiyle gözler transfere çevrildi... İkinci kez sarı-lacivertli ekibin başına geçen Portekizli hocanın ilk sürprizinin Hulk olacağı iddia edildi. 34 yaşındaki Hulk, şubat ayında Çin'den Brezilya'ya dönmüş ve Atletico Mineiro ile anlaşmıştı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile beraber transfer bombası patlıyor! Hulk...

Yıldız ismin kariyerinin son bölümünde tekrar Avrupa'da oynamak istediği belirtiliyor. Porto ve Shanghai'de 4 sezon beraber çalışan ikilinin bir görüşme yaptıkları ve yeniden Fenerbahçe'de buluşabilecekleri ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile beraber transfer bombası patlıyor! Hulk...

REKORLARIN ADAMI
Atletico Mineiro ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan Hulk'un şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro. Golcü oyuncu, Mineiro'da 5 ayda 26 resmi maça çıkıp, 9 gol+7 asistlik performans sergiledi. Deneyimli forvet, Brezilya Milli Takımı'nda Olimpiyat Elemeleri dahil 53 karşılaşmada 12 gole imza attı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile beraber transfer bombası patlıyor! Hulk...

2012 yılında Porto'dan Zenit'e 40 milyon euro gibi o zaman için rekor bir bedelle transfer olan Hulk, 2016'da ise 55.8 milyon euro bonservis karşılığında Çin'in Shanghai SIPG takımına gitti.

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