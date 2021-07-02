Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 134 milyon lira! Juninho Pernambucano transferi istiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarına yine büyük hayal kırıklığı yaşatırken, takımda Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan gibi isimler sergiledikleri performanslarla öne çıkmışlardı.
Özellikle Ozan Tufan, orta sahadaki dinamizmi ve uzaktan attığı nefis gollerle Avrupa kulüplerinin dikkatini fazlasıyla çekerken, sarı-lacivertilere de transfer teklifleri gelmeye başladı.
Bu tekliflerden biri de Fransız devi Olympique Lyon'dan geldi. Fransız basını, Lyon'un Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun, Ozan için ilk teması gerçekleştirdiğini yazdı.