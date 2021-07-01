Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Igor Angelovski ile görüşmelere başladı! Fenerbahçe'nin gündemindeki Igor Angelovski kimdir? (Fb haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Igor Angelovski ile görüşmelere başladı! Fenerbahçe'nin gündemindeki Igor Angelovski kimdir? (Fb haberi)

Son dakika spor haberi: Teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, Kuzey Makedonya'nın hocası Igor Angelovski ile görüşmelere başladığı iddia edildi. 45 yaşındaki çalıştırıcının, yapılan görüşmede yönetimden 3 yıllık sözleşme talep ettiği ifade edildi. Peki Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Igor Angelovski kimdir? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 19:00 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 19:00
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Igor Angelovski ile görüşmelere başladı! Fenerbahçe'nin gündemindeki Igor Angelovski kimdir? (Fb haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona eriyor. Uzun süredir arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim aradığı hocayı buldu. Ünlü İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre; Rangnick ve Fonseca ile temaslarda bulunmayan Fenerbahçe, EURO 2020'de Kuzey Makedonya'nın başında olan Igor Angelovski ile görüşmelere başladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ!
Haberde, 45 yaşındaki teknik adamın, Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede 3 yıllık kontrat talep ettiği ifade edildi.

IGOR ANGELOVSKI KİMDİR?
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Igor Angelovski 2 Haziran 1976 tarihinde Makedonya'da doğdu. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda görev alıyor. EURO 2020'de C Grubu'nda yer alan Kuzey Makedonya, 3 maçın sonunda puanla tanışamadan turnuvaya veda etti.

Igor Angelovski teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Rabotnicki takımını çalıştırarak başladı. 2 yıl bu kulüpte görev aldıktan sonra Makedonya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine geldi. Kısa bir süre sonra ise Makedonya Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirildi.

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