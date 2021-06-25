Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Konstantinos Galanopoulos... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Konstantinos Galanopoulos... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor... Transfer hareketliliğini hızlandıran Kanarya, orta saha için Yunan yıldız Konstantinos Galanopoulos'u gündemine aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 17:59
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Konstantinos Galanopoulos... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de genel seçim öncesi transfer hareketliliği aksamadan devam ediyor. Henüz bir teknik adamla anlaşmayan sarı lacivertlilerde, Başkan Ali Koç ve yönetimi izleme komitesinin verdiği rapor doğrultusunda girişimlerine sürdürüyor. Yönetim, gidecek oyuncuları da düşünerek yıldız bir orta sahayı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Konstantinos Galanopoulos... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de, 25-26 Haziranda olağan seçimli genel kurula yapılacak. Sarı lacivertlilerde, kritik seçim öncesi Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adayları arasında bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Konstantinos Galanopoulos... (FB spor haberi)

Olağan seçimde Başkan Ali Koç'un yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, sarı lacivertli yönetim de transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Konstantinos Galanopoulos... (FB spor haberi)

Seçimden sonra yeni teknik adamı açıklayacağını belirten Başkan Ali Koç, transferde de daha somut adımlar atmayı planlıyor. Kanarya'da birçok isimle yolların ayrılması planlanırken, bu oyuncuların yerine de transfer edilmesi düşünülen futbolcular belirlendi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Konstantinos Galanopoulos... (FB spor haberi)

Sarı lacivertliler, hemen hemen her bölgeye transfer yapma hedefinde. Orta saha rotasyonunda, Jose Sosa, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve Dimitrios Pelkas yer alıyor. Bu isimlerden en az ikisiyle yolların ayrılacağı öğrenilirken, iyi bir bonservis bedeli de kazanılması hedefleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Konstantinos Galanopoulos... (FB spor haberi)

Orta saha rotasyonunda ayrılacak oyuncuların olması sebebiyle arayışa geçen sarı lacivertliler, gözünü Yunanistan Ligi'ne dikti. Kanarya, gündemine fırsat transferi olarak gördüğü bir yıldızı aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Konstantinos Galanopoulos... (FB spor haberi)

O İSİM KONSTANTINOS GALANOPOULOS!

Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas transferinden sonra Yunanistan piyasasındaki oyuncuları takip ediyor. Sarı lacivertlilerde, izleme komitesi flaş bir yıldızı yönetim kuruluna sundu. Yunanistan Ligi'nde AEK Atina forması giyen Konstantinos Galanopoulos, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Konstantinos Galanopoulos... (FB spor haberi)

Yunan yıldız, geçtiğimiz sezon AEK Atina'da çıktığı 27 maçta, 5 gol, 1 asistle oynadı. 23 yaşındaki oyuncu, orta sahada birçok mevkiide görev yapabiliyor. İzleme komitesi, çok yönlülüğü, teknik yapısı ve adam geçme özelliği bulunan Galanopoulos için 'mutlaka alınması gerekir' raporu sundu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Konstantinos Galanopoulos... (FB spor haberi)

Yunan Galanopoulos, 6 kez de milli takım forması giydi. 1.72 boyundaki orta sahanın, kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetiminin, makul bir ücretle oyuncuyu transfer etme hedefinde olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Konstantinos Galanopoulos... (FB spor haberi)

Galanopoulos, Türkiye'de birçok takımın transfer gündemine gelmişti. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro. Galanopoulos, kariyerine AEK Athen U19 takımında başlamıştı.

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