Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe atağa kalktı! Konstantinos Galanopoulos... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de genel seçim öncesi transfer hareketliliği aksamadan devam ediyor. Henüz bir teknik adamla anlaşmayan sarı lacivertlilerde, Başkan Ali Koç ve yönetimi izleme komitesinin verdiği rapor doğrultusunda girişimlerine sürdürüyor. Yönetim, gidecek oyuncuları da düşünerek yıldız bir orta sahayı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Fenerbahçe'de, 25-26 Haziranda olağan seçimli genel kurula yapılacak. Sarı lacivertlilerde, kritik seçim öncesi Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adayları arasında bulunuyor.
Olağan seçimde Başkan Ali Koç'un yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, sarı lacivertli yönetim de transfer çalışmalarına devam ediyor.