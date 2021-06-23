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Son dakika FB transfer haberleri | Zanka Fenerbahçe'den kiralık olarak gitmek istemiyor!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, geçtiğimiz yıl birçok isim takımdan kiralık olarak ayrılmıştı. Bu isimlerden birisi de Zanka'ydı... Danimarkalı stoperin sarı lacivertlilerden bir sezon daha kiralık olarak ayrılmak istemediği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:28
Son dakika FB transfer haberleri | Zanka Fenerbahçe'den kiralık olarak gitmek istemiyor!

Geçen sezonu Danimarka ekibi Kopenhag'da kiralık olarak geçiren Zanka, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giymek istiyor. Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacıya Kopenhag yeni bir kiralık sözleşmesi önerdi.

Ancak Danimarka ekibinin senelik 1.2 milyon euro kazanan Zanka'ya bu rakamı ödemek istemediği belirtildi.

Hâl böyle olunca Zanka, Milliyet'ye yer alan habere göre önümüzdeki günlerde yönetim ile bir araya gelecek ve maaşının bir kısmının kulüp tarafından ödenmesini isteyecek.

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