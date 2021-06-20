Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 3 kulvarda başarı yakalayacak, kuvvetli bir kadro oluşturulmak isteniyor. Gündeme gelen yıldızlar ile ilgili son durum belli oldu. İşte detaylar...
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe'de yerli ve genç futbolcu arayışı da devam ediyor. Antalyaspor ile büyük bir çıkış yakalayan Gökdeniz Bayrakdar, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Gökdeniz için görüşmeler sürüyor.
KONSTANTINOS TSIMIKAS
Fenerbahçe uzun süredir ilgilendiği Konstantinos Tsimikas için girişimler sürüyor. Yunan yıldız için kiralama teklifi sunulacak.