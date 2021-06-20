Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de 3 kulvarda başarı yakalayacak, kuvvetli bir kadro oluşturulmak isteniyor. Gündeme gelen yıldızlar ile ilgili son durum belli oldu. İşte detaylar...

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe'de yerli ve genç futbolcu arayışı da devam ediyor. Antalyaspor ile büyük bir çıkış yakalayan Gökdeniz Bayrakdar, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Gökdeniz için görüşmeler sürüyor.