Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar...

Son dakika spor haberleri: transfer adımlarını belirledi! , , ...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto 'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan , harcama limitlerinin açıklanmasının ardından transferde atacağı adımları da belirledi. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Kanarya, listesine yeni isimleri ekledi. , , . gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin tranfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 12:09 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 12:28
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren 'de 3 kulvarda başarı yakalayacak, kuvvetli bir kadro oluşturulmak isteniyor. Gündeme gelen yıldızlar ile ilgili son durum belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen 'de yerli ve genç futbolcu arayışı da devam ediyor. Antalyaspor ile büyük bir çıkış yakalayan , Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Gökdeniz için görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

KONSTANTINOS TSIMIKAS

uzun süredir ilgilendiği Konstantinos Tsimikas için girişimler sürüyor. Yunan yıldız için kiralama teklifi sunulacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

ELSEID HYSAJ

sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Napoli'nin yıldızlarından için girişimler sürüyor. Oyuncunun menajeri Napoli ile devam etme olasılığının yüksek olduğunu belirtse de Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

DORUKHAN TOKÖZ

'ımız ile EURO 2020 kadrosunda yer alan Dorukhan Toköz için ilk hedef Avrupa. Ancak oyuncu ve menajeriyle görüşmlerini sürdürüyor. İrfan Can Kahveci gibi transferde rota son anda sarı lacivertlilere dönebilir.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

MOUSSA DJENEPO

Gelecek sezon etkili bir kanat transfer etmek isteyen , Southampton forması giyen 'yu gündemine aldı. Yıldız futbolcunun 13 milyon euro (135 milyon TL) piyasa değeri bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

DIOGO DALOT

Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İngiliz devi Manchester United'da olan Portekizli oyuncu Diogo Dalot, menajerler aracılığıyla 'ye teklif edildi. Son kararı yeni gelecek teknik direktör verecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

EDIN DZEKO

, ile temasları sürdürüyor. Ancak harcama limitleri ve yabancı kuralını da düşünen yönetim Dzeko ile ilgili kararı yeni hocaya bırakacak.

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