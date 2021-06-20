Fenerbahçe'nin hedefindeki Luis Castro'dan cevap geldi! Karar...

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı ifade edilen Luis Castro, sarı lacivertlilerin kendisine yönelttiği teklife cevabını verdi.

Son olarak Shakhtar Donetsk'i yöneten Castro'nun, Fenerbahçe'yi reddettiği ve Katar'dan 2 kulüple görüşme halinde olduğu ifade edildi.

F.BAHÇE ACELECİ OLMADIĞI İÇİN...

Haberin detaylarında, Fenerbahçe'nin teknik direktör konusunda aceleci olmadığı ve rakamsal anlamda Castro'ya isteneni veremediği dile getirildi. Bu sebeple Castro, kendisine yapılan en iyi mali teklifi kabul edecek.

HAFTA SONU SEÇİMİNİ YAPACAK

Öte yandan Luis Castro'nun son tercihini hafta sonu yapacağı ve gelecek hafta yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı kaydedildi.



