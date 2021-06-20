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'nin hedefindeki 'dan cevap geldi! Karar...

'de son dakika haberi... Teknik direktör arayışında olduğu bilinen sarı lacivertlilerin, bu doğrultuda son olarak 'i çalıştıran ile ilgilendiği ifade edilmişti. basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe ile ilgili son kararını verdiği ifade etti. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 16:52
Fenerbahçe'nin hedefindeki Luis Castro'dan cevap geldi! Karar...

'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı ifade edilen , sarı lacivertlilerin kendisine yönelttiği teklife cevabını verdi.

Son olarak 'i yöneten 'nun, Fenerbahçe'yi reddettiği ve 'dan 2 kulüple görüşme halinde olduğu ifade edildi.

F.BAHÇE ACELECİ OLMADIĞI İÇİN...
Haberin detaylarında, Fenerbahçe'nin teknik direktör konusunda aceleci olmadığı ve rakamsal anlamda Castro'ya isteneni veremediği dile getirildi. Bu sebeple Castro, kendisine yapılan en iyi mali teklifi kabul edecek.

HAFTA SONU SEÇİMİNİ YAPACAK
Öte yandan Luis Castro'nun son tercihini hafta sonu yapacağı ve gelecek hafta yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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