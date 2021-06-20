Son dakika transfer haberi: Ünlü İtalyan muhabir duyurdu! Edin Dzeko ve Fenerbahçe...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları kapsamında temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de hücum hattının yenilenmesine karar verildi. İlk hamlesini Bundesliga 2 gol kralı Serdar Dursun'u renklerine bağlayarak yapan sarı-lacivertlilerde santrfor harekatı devam ediyor. Listesinde birçok isim bulunan Kanarya'nın yıldız golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna katmayı amaçladığı öne sürülmüştü. İtalya'dan bu transfer iddiasını yalanlayan bir haber paylaşıldı.





Ünlü İtalyan muhabir Nicolo Schira, Fenerbahçe ile Edin Dzeko arasında bir görüşme olmadığını ifade etti. Roma ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun, takımdaki geleceği hakkında kulübüyle görüşmeyi beklediği belirtildi.

Edin Dzeko'nun sözleşmesini feshedip kulüpten ayrılması takdirde, İtalyan devleri Milan ve Juventus'un transferde devreye girebileceğinin altı çizildi.