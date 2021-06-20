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Son dakika transfer haberi: Ünlü muhabir duyurdu! ve ...

Son dakika spor haberi: Transferde adı ile anılan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler ile yıldız golcü arasında bir görüşme olmadığı iddia edildi. muhabir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edin Dzeko'nun kulübüyle temasa geçeceği ve 'daki sözleşmesini feshetmesi durumunda ve 'un radarına girebileceğini ifade etti. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 16:29
Son dakika transfer haberi: Ünlü İtalyan muhabir duyurdu! Edin Dzeko ve Fenerbahçe...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları kapsamında temaslarını sürdüren 'de hücum hattının yenilenmesine karar verildi. İlk hamlesini 2 gol kralı 'u renklerine bağlayarak yapan sarı-lacivertlilerde harekatı devam ediyor. Listesinde birçok isim bulunan 'nın yıldız golcü 'yu kadrosuna katmayı amaçladığı öne sürülmüştü. 'dan bu transfer iddiasını yalanlayan bir haber paylaşıldı.

Ünlü muhabir , Fenerbahçe ile Edin Dzeko arasında bir görüşme olmadığını ifade etti. ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun, takımdaki geleceği hakkında kulübüyle görüşmeyi beklediği belirtildi.

Edin Dzeko'nun sözleşmesini feshedip kulüpten ayrılması takdirde, İtalyan devleri ve 'un transferde devreye girebileceğinin altı çizildi.

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