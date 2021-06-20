Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol beke aradığı ismi buldu! Guilherme Arana...

Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, aradığı sol beki Brezilya'da buldu. Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, bonservisi La Liga temsilcisi Sevilla'da olan ve son bir buçuk sezonu Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro'da geçiren 24 yaşındaki yıldız oyuncu Arana'yı yakın markaja aldı.

BENFICA DA İSTİYOR Mineiro'da gösterdiği başarılı performansla Tokyo Olimpiyat Oyunları için Brezilya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılan sol bek, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra Portekiz ekibi Benfica'nın da ilgilendiği oyuncu için kulüplerin 6.5 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği bildirildi.