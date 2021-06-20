Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol beke aradığı ismi buldu! Guilherme Arana...

Son dakika transfer haberi: sol beke aradığı ismi buldu! ...

Son dakika transfer haberleri... 'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için önemli takviyelere hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımın son olarak gündemine gelen isim oldu. İşte genç yıldız için istenen rakam... ( transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 12:31
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol beke aradığı ismi buldu! Guilherme Arana...

Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen , aradığı sol beki Brezilya'da buldu. Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, bonservisi La Liga temsilcisi Sevilla'da olan ve son bir buçuk sezonu Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro'da geçiren 24 yaşındaki yıldız oyuncu Arana'yı yakın markaja aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol beke aradığı ismi buldu! Guilherme Arana...

BENFICA DA İSTİYOR

Mineiro'da gösterdiği başarılı performansla Tokyo Olimpiyat Oyunları için Brezilya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılan sol bek, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 'nin yanı sıra Portekiz ekibi Benfica'nın da ilgilendiği oyuncu için kulüplerin 6.5 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol beke aradığı ismi buldu! Guilherme Arana...

Atletico Minerio, Ocak 2020'den beri kulüp formasını giyen oyuncu için Sevilla'ya 3 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. Brezilya ekibinin, 30 Haziran'a kadar 2.5 milyon euro daha ödemesi halinde oyuncunun bonservisini alma hakkı bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol beke aradığı ismi buldu! Guilherme Arana...

GUILHERME ARANA KİMDİR?

14 Nisan 1997'de doğan , kariyerine Corinthians altyapısında başladı. Ardından Atletico forması giyen 24 yaşındaki sol bek, Sevilla ve Atalanta'da da oynadı. Geride bıraktığımız sezon Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile çıktığı 15 karşılaşmada 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

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