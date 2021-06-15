Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA TRANSFER GELİŞMESİ: Serdar Dursun Fenerbahçe'de! (FB transfer haberleri)

SON DAKİKA TRANSFER GELİŞMESİ: 'de! ( transfer haberleri)

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada bitiren , yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor... Gelecek sezon çalışmalarına kapsamında sarı lacivertliler, ilk transferini gerçekleştirdi. , geçen sezon 'de 27 gol atan ve bonservisi elinde olan Türk asıllı golcü 'u transfer etti. İşte detaylar...| Son dakika Fenerbahçe haberleri ( spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 18:30 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 18:57
SON DAKİKA TRANSFER GELİŞMESİ: Serdar Dursun Fenerbahçe'de! (FB transfer haberleri)

'i 3. sırada bitiren , yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor...

Gelecek sezon çalışmalarına devam eden , geçen sezon 'de 27 gol atan ve bonservisi elinde olan 'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından 'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.

Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!"

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