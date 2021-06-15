SON DAKİKA TRANSFER GELİŞMESİ: Serdar Dursun Fenerbahçe'de! (FB transfer haberleri)

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor...

Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerahçe, geçen sezon Bundesliga 2'de 27 gol atan ve bonservisi elinde olan Serdar Dursun'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.



Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.



Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!"