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Son dakika haberleri | 'den kararı!

ekiplerinden 'de yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertliler transfer planlamasında önceliği forvet bölgesine verirken, birçok isimle de yollarını ayıracak. Kanarya, bu doğrultuda sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen konusunda da kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 11:27
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Enner Valencia kararı!

'de teknik direktör belirsizliği sürerken yönetim bir taraftan da gönderilecek isimler üzerinde çalışıyor. Sportif direktör olarak başladığı sezonu teknik direktör olarak noktalayan 'nun raporu doğrultusunda takımda yaşanacak değişim daha çok forvet bölgesinde olacak. Yeniden başkanlığa aday olduğunu açıklayan , "Takımın yüzde 70'i hazır. Birkaç dokunuşla şampiyon olacak bir ekip kuracağız" sözlerini kullanmıştı. Yönetim forvet hattını yeniden inşa edecek.

EN AZ ÜÇ TRANSFER

'Tanzanya Canavarı' olarak lanse edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan için kulüp aranıyor. 'nin profesyonel futbolu bırakması, Thiam'ın ise büyük ihtimalle eski takımı 'ya dönmesi bekleniyor. Kiralandığı ekibi 'de 31 maçta 17 gol atıp 4 asist yapan Frey'den beklenti ise bonservis geliri elde etmek. 'nin haberine göre takımda kalacak tek forvet ise bu sezon ligde 12 gol atıp 5 de asist yapan olacak. Sarı lacivertlilerin en az üç forvet transferi yapacağı öğrenildi.

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