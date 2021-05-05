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’da gündem Frey

Sezon başında F.Bahçe’den kiralık gittiği Beveren’de zirve yapan Frey için sıcak gelişmeler... ekibi, 31 maçta 16 gol atan İsviçreli’nin bonservisi konusunda sarı-lacivertlilere teklif yapmaya hazırlanıyor. F.Bahçe’nin bu transferden 3 milyon euro beklediği iddia ediliyor..

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Belçika’da gündem Frey
Sezon başında F.Bahçe'den kiralık gittiği Beveren'de zirve yapan Frey için sıcak gelişmeler... ekibi, 31 maçta 16 gol atan İsviçreli'nin bonservisi konusunda sarı-lacivertlilere teklif yapmaya hazırlanıyor. F.Bahçe'nin bu transferden 3 milyon euro beklediği iddia ediliyor..
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