Belçika’da gündem Frey

Sezon başında F.Bahçe’den kiralık gittiği Beveren’de zirve yapan Frey için sıcak gelişmeler... Belçika ekibi, 31 maçta 16 gol atan İsviçreli’nin bonservisi konusunda sarı-lacivertlilere teklif yapmaya hazırlanıyor. F.Bahçe’nin bu transferden 3 milyon euro beklediği iddia ediliyor..
Sezon başında F.Bahçe'den kiralık gittiği Beveren'de zirve yapan Frey için sıcak gelişmeler... Belçika ekibi, 31 maçta 16 gol atan İsviçreli'nin bonservisi konusunda sarı-lacivertlilere teklif yapmaya hazırlanıyor. F.Bahçe'nin bu transferden 3 milyon euro beklediği iddia ediliyor..