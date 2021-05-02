Son dakika spor haberi: Usta yazardan Fenerbahçe sözleri! "Nasıl oluyor da hemen her maçta süre alıyor?"

Skor arayan, savunmaya yardıma koşan Pelkas ile bugünkü Mesut'un aynı anda oynaması da beni düşündürüyor. Şundan eminim artık, Pelkas kenar oynamaz. İki iki daha dört! Eti, sütü, dişi, tırnağı da varken, sadece oyun arzusundan faydalanabiliyorsun böyle olunca. Tam verimini alamıyorsun yani. Öte yandan, son haftalarda çok etkili bir Sosa vardı.

Alanyalı oyuncuların en iyi uyguladıkları konu, Sosa'nın markajı oldu zaten. Maçın genelinde efelenmesine izin vermediler. Biraz gardını kırdılar. Ozan Tufan tam günündeydi. 'Yay gibi' derler ya... Sahadaki duruşu bile bir çok şeyi ifade etti. Valencia'nın uzatmalarda değil de yetmişlerde oyundan çıkmasını bekledim. Yorgunluğu gözlerden kaçmadı. Vücut dili rakibi de heveslendirdi. Tamam bunlar olabilir, benim acizane düşüncelerim ve teşhislerim ama üstüne basarak değindiğim bir konu var. Sinan nasıl oluyor da son haftalarda hemen hemen her maçta süre alıyor? Ben bu kadroda onun önünde başka oyuncuların olduğunu düşünüyorum.