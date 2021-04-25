Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Maresic transferinde Fenerbahçe'ye 4 rakip!

Son dakika FB haberleri | Maresic transferinde 'ye 4 rakip!

'de şampiyonluk mücadelesi veren , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler devre arasında savunmaya yaptığı transferi gibi nokta atışı bir takviyenin daha peşinde. Bu doğrultuda gündemine Maresic'i alan Kanarya'ya transferde 4 rakip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 13:18 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 13:50
Son dakika FB haberleri | Maresic transferinde Fenerbahçe'ye 4 rakip!

'de ezeli rakipleri ve ile birlikte şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda olan , gelecek sezon için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika FB haberleri | Maresic transferinde Fenerbahçe'ye 4 rakip!

Sarı-lacivertliler sezonun devre arasında , Osayi Samuel ve 'yi kadrosuna katmış ve hem direkt 11 oynayabilen hem de geleceğe yatırım olan bu isimlerle önümüzdeki sezonlar için kadro iskeleti oluşturulmuştu.

Son dakika FB haberleri | Maresic transferinde Fenerbahçe'ye 4 rakip!

Szalai'nin yanına yine genç ve doğrudan oynayabilecek bir ismi kadroya katmak isteyen Kanarya, gündemine 'i almıştı.

Son dakika FB haberleri | Maresic transferinde Fenerbahçe'ye 4 rakip!

, ve 'nin menajerlik şirketi 'un oyuncusu olan 21 yaşındaki Avusturyalı stoperin taliplerinin çok olması ise yönetimi tedirgin ediyor.

Son dakika FB haberleri | Maresic transferinde Fenerbahçe'ye 4 rakip!

2 FRANSIZ 2 ALMAN KULÜBÜ İSTİYOR

'in haberine göre Maresic için 2 Fransız ve 2 Alman kulübünün resmi girişimlere başladığı ifade ediliyor. Bu nedenle transferde elini çabuk tutmak 'nin çalışmalara hız vereceği belirlendi.

Son dakika FB haberleri | Maresic transferinde Fenerbahçe'ye 4 rakip!

DARIO MARESIC KİMDİR?

29 Eylül 1999 tarihinde Avusturya'nın kentinde dünyaya gelen , futbola altyapısında başladı.

Son dakika FB haberleri | Maresic transferinde Fenerbahçe'ye 4 rakip!

Sturm altyapısında da forma giyen Avusturyalı stoper, 2016 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika FB haberleri | Maresic transferinde Fenerbahçe'ye 4 rakip!

Üç sezon Avusturya ekibinin formasını terleten 21 yaşındaki savunma oyuncusu, 2019 yılında 3 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Reims'e transfer oldu.

Son dakika FB haberleri | Maresic transferinde Fenerbahçe'ye 4 rakip!

Hırvatistan vatandaşlığı da bulunan 1.83 boyundaki stoper, Avusturya U23 Milli Takımı ile çıktığı 21 maçta 1 gol attı.

Son dakika FB haberleri | Maresic transferinde Fenerbahçe'ye 4 rakip!

Reims ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Maresic'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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