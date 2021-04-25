Son dakika FB haberleri | Maresic transferinde Fenerbahçe'ye 4 rakip!

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda olan Fenerbahçe, gelecek sezon için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler sezonun devre arasında Attila Szalai, Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmış ve hem direkt 11 oynayabilen hem de geleceğe yatırım olan bu isimlerle önümüzdeki sezonlar için kadro iskeleti oluşturulmuştu.