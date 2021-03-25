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Son dakika spor haberleri: 'de giden de gelen de yaramadı! Can sıkan istatistik

'de sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Mbwana , ve , geçen sezon ligde tek başına 15 gol bulan 'yi arattı. Muriqi de İtalya'da Fenerbahçe'deki performansından çok uzak kaldı. İşte o istatistik...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 22:52 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de giden de gelen de yaramadı! Can sıkan istatistik

sezon başında 'yi astronomik bir bonservis bedeliyle 'ya satarken yerini doldurmak için tam 4 forvet birden alarak; , Mbwana , ve 'yi kadrosuna katmıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Yetersiz görülen Ademi, 'e kiralanırken, ligde geride kalan 30 haftada Papiss ve Samatta 4'er gol atabildi, Mame ise 6 kez fileleri havalandırdı. Toplamda 14 gol atan Fenerbahçe'nin 3 golcüsü bir Vedat Muriqi etmedi. Kosovalı oyuncu geçen sezon sarı-lacivertli forma ile 'de çıktığı 32 karşılaşmada 15 gol+6 asistlik performans ortaya koymuştu.

MURIQI DE DÜŞTÜ
Ayrılık Vedat'a yaramadı... 27 yaşındaki oyuncu, bonuslarla 20 milyon euro'ya gittiği Lazio'da 18 maça çıkarken 1 gol bulabildi. ekibinin, Muriqi'ye takım aradığı ifade ediliyor.

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