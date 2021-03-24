Razvan Lucescu'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

Son olarak Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 1-1'lik beraberliğin ardından gözünü kalan son 10 haftaya dikti.
Son olarak Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 1-1'lik beraberliğin ardından gözünü kalan son 10 haftaya dikti.
Matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali olmasına karşın liderin 5 puan gerisinde bulunan sarı lacivertlilerde, milli arada Erol Bulut'un da ayrılığı gündemde.
Bununla beraber Fenerbahçe'de teknik direktörlük adaylığı birçok isim gündeme gelirken, Rumen teknik adam Razvan Lucescu da bunlardan biri olmuştu.
FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI MI?
Lucescu, Yunan basınına yaptığı açıklamada PAOK günlerinden bahsederken, Fenerbahçe ile ilgili sorulan soruyu da cevapladı.
"DİREKT GÖRÜŞME OLMADI AMA..."
Razvan Lucescu, konu ilgili yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerle birebir görüşmediğini ancak bir girişimin olduğunu ifade etti ve konuşmasında şu sözlere yer verdi;
"Geleceğe dair düşüncelerim... Fenerbahçe ile direkt görüşmem olmadı ama şu an için bundan bahsetmem doğru olmaz.
Bu tür durumlar hakkında konuşmamaya ve medyaya malzeme vermeme kararı aldım. Ben net şeyleri severim. Şu anda serbest durumdayım. Bir takımla adamın geçmesi normaldir. Şu anda bir takım çalıştırabilirim ama yaza kadar beklemeyi tercih ediyorum. Önce bu sezon bitmeli.
Şu anda bir takımın başına geçmek karmaşık bir hal alacaktır. Hem rekabetçi hem de psikolojik anlamda sıkıntılı bir durum olur. Ben de böyle bir durumdan kaçınmam gerektiğini düşünüyorum.
Evet, risk oluşturmayacak fırsatlar da elime geçti ama şu anda bu durumda olmak istemiyorum. Ben bir teknik direktörüm ve önceliğim işim. Ayrıca şu anda bir şey söylerim ve yarın başka bir şey olur. Bu sebeple beklemek en mantıklısı."
Razvan Lucescu, son olarak Al Hilal'de görev almış ve takımıyla çıktığı 72 maçta 2.13'lük puan ortalaması yakalamıştı.