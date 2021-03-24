Razvan Lucescu'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

Bu tür durumlar hakkında konuşmamaya ve medyaya malzeme vermeme kararı aldım. Ben net şeyleri severim. Şu anda serbest durumdayım. Bir takımla adamın geçmesi normaldir. Şu anda bir takım çalıştırabilirim ama yaza kadar beklemeyi tercih ediyorum. Önce bu sezon bitmeli.

Şu anda bir takımın başına geçmek karmaşık bir hal alacaktır. Hem rekabetçi hem de psikolojik anlamda sıkıntılı bir durum olur. Ben de böyle bir durumdan kaçınmam gerektiğini düşünüyorum.