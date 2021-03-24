Haberler Fenerbahçe Razvan Lucescu'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

'dan resmi açıklama geldi! ...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde Erol Bulut'un ayrılığı gündeme gelirken, teknik direktör adaylarından birinin de olduğu ifade edilmişti. Rumen teknik direktör, kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusunu cevapladı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:37 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 17:00
Razvan Lucescu'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

Son olarak Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelen , 1-1'lik beraberliğin ardından gözünü kalan son 10 haftaya dikti.

Razvan Lucescu'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

Matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali olmasına karşın liderin 5 puan gerisinde bulunan sarı lacivertlilerde, milli arada Erol Bulut'un da ayrılığı gündemde.

Razvan Lucescu'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

Bununla beraber 'de teknik direktörlük adaylığı birçok isim gündeme gelirken, Rumen teknik adam da bunlardan biri olmuştu.

Razvan Lucescu'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI MI?
Lucescu, Yunan basınına yaptığı açıklamada PAOK günlerinden bahsederken, ile ilgili sorulan soruyu da cevapladı.

Razvan Lucescu'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

"DİREKT GÖRÜŞME OLMADI AMA..."
, konu ilgili yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerle birebir görüşmediğini ancak bir girişimin olduğunu ifade etti ve konuşmasında şu sözlere yer verdi;

Razvan Lucescu'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

"Geleceğe dair düşüncelerim... ile direkt görüşmem olmadı ama şu an için bundan bahsetmem doğru olmaz.

Razvan Lucescu'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

Bu tür durumlar hakkında konuşmamaya ve medyaya malzeme vermeme kararı aldım. Ben net şeyleri severim. Şu anda serbest durumdayım. Bir takımla adamın geçmesi normaldir. Şu anda bir takım çalıştırabilirim ama yaza kadar beklemeyi tercih ediyorum. Önce bu sezon bitmeli.

Razvan Lucescu'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

Şu anda bir takımın başına geçmek karmaşık bir hal alacaktır. Hem rekabetçi hem de psikolojik anlamda sıkıntılı bir durum olur. Ben de böyle bir durumdan kaçınmam gerektiğini düşünüyorum.

Razvan Lucescu'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

Evet, risk oluşturmayacak fırsatlar da elime geçti ama şu anda bu durumda olmak istemiyorum. Ben bir teknik direktörüm ve önceliğim işim. Ayrıca şu anda bir şey söylerim ve yarın başka bir şey olur. Bu sebeple beklemek en mantıklısı."

Razvan Lucescu'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

, son olarak Al Hilal'de görev almış ve takımıyla çıktığı 72 maçta 2.13'lük puan ortalaması yakalamıştı.

SON DAKİKA