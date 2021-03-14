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Son dakika spor haberleri: 'ye müjdesi! Hocası açıkladı

İsmi son dönemde ile de anılan hakkında 'nın teknik direktörü 'dan flaş bir açıklama geldi. Portekizli teknik adam, City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcuyu gelecek sezon takımda düşünmediğini söylerken, bu durum sarı-lacivertlilerin iştahını kabarttı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 12:32
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Hocası açıkladı

Sezon başında ekibi 'dan, İngiltere temsilcisi City'ye kiralanan , Ada'da şu ana kadar umduğunu bulamadı.

Milli futbolcu, bu sezon Leicester formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol atıp, 3 asist yaptı. Premier Lig'de forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz'in ismi son dönemde ile de anılıyor.

Takımında yeterince süre alamayan ve sözleşmesindeki satın alma opsiyonuna rağmen önümüzdeki yaz Roma'ya geri gönderileceği konuşulan milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. kulübünün teknik direktörü , Cengiz Ünder konusunda sarı-lacivertlileri heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Roma'nın teknik patronu Paulo Fonseca, ile gerçekleştirdiği söyleşide 23 yaşındaki sağ açığın planlarına uymadığını ifade etti.

"TAKIMIMDA YER ALMASI ZOR"
Fonseca yaptığı açıklamada, "Yönetim benim fikrimi almadan asla oyuncu seçmez. Ben takıma katkı sağlayacak bir futbolcu arıyorum. Bir noktayı açıklığa kavuşturmam gerekiyor: Hiçbir zaman Cengiz'in harika bir oyuncu olmadığını söylemedim. Tersine çok iyi bir oyuncu ama benim ideal takımımda yer alması zor. Farklı tarzda oynayan bir takım için kesinlikle mükemmel bir isim olacaktır." dedi.

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