Son dakika spor haberi: Yeni Falcao Fenerbahçe'ye! Kolombiyalı yıldız...

CENGİZ ÜNDER Cengiz Ünder konusunda Emre Belözoğlu'nun büyük atılımları var. Cengiz Ünder, hayır demedi henüz. Cengiz'in yurt dışında kalma düşüncesi olsa da ikna edilmeyecek bir durumda değil. Cengiz konusunda da Fenerbahçe ısrarlı.

ATAKAN ÇANKAYA Ankaragücü'nün genç ön liberosu var Atakan Çankaya... Atakan'ı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray istiyor. Atakan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı lacivertliler Atakan'ı Gustavo'ya alternatif olarak düşünüyor.