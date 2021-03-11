Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Mert Hakan Yandaş...

Son dakika haberi: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer ...

sezonun flaş transferiydi. İlk 8 hafta yalnızca 98 dakika ’yu giydi. Ancak o pes etmedi. Ağır eleştirilere rağmen formayı kapmayı bildi. 26 yaşındaki futbolcu, takıma verilen izinlerde ’nın yolunu tutuyor. Bireysel antrenmanlar yapıyor. Haftada 2 gün ’ın özel programını uyguluyor. İdmanlardan sonra sahadan ayrılmıyor, en az yarım saat şut çalışıyor. Vazgeçilmez olmayı hedefleyen Mert, evinden çok tesislerde vakit geçiriyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 22:20 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Mert Hakan Yandaş...

Sezon başında en çok konuşulan transferlerin başında geliyordu. 'nin ezeli rakibi 'ın elinden kaptığı MHY, alternatif isimler arasında yer aldığı kadronun ilk 11'ine girmeyi başardı.

'in ilk 8 haftasında yalnızca 98 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu, ağır eleştiriler aldığı süreçte formayı kapmak için adeta savaştı. İzin günlerini de 'da geçiren yıldız futbolcu, bireysel olarak çalışmalarına devam etti.

İZİNSİZ ÇALIŞIYOR!
'nun vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedefleyen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe teknik kadrosunda yer alan bireysel performans uzmanı eşliğinde haftada iki gün özel olarak çalışıyor.

Yıldız ile uyguladığı programda özellikle kondisyonunu yüksek tutmayı planlayan Mert, takım idmanlarının ardından da sahayı terk etmiyor. Her antrenmandan sonra en az yarım saat şut çalışması gerçekleştiren genç futbolcu, evinden çok Samandıra'da vakit geçiriyor.

İDOLÜNÜ DİNLİYOR
Mert Hakan Yandaş, her fırsatta idolünün yıllarca üst düzey futbol oynayan ve Fenerbahçe'de sportif direktör görevini yürüten Emre olduğunu söylüyor. MHY, tecrübelerinden faydalanmaya çalıştığı Belözoğlu'ndan yapması gerekenler konusunda da sürekli fikir alıyor.

SON DAKİKA