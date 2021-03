Son dakika Fenerbahçe haberi: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Mert Hakan Yandaş...

Sezon başında en çok konuşulan transferlerin başında Mert Hakan Yandaş geliyordu. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı MHY, alternatif isimler arasında yer aldığı kadronun ilk 11'ine girmeyi başardı.



Süper Lig'in ilk 8 haftasında yalnızca 98 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu, ağır eleştiriler aldığı süreçte formayı kapmak için adeta savaştı. İzin günlerini de Samandıra'da geçiren yıldız futbolcu, bireysel olarak çalışmalarına devam etti.



İZİNSİZ ÇALIŞIYOR!

Çubuklu'nun vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedefleyen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe teknik kadrosunda yer alan bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız eşliğinde haftada iki gün özel olarak çalışıyor.



Yıldız ile uyguladığı programda özellikle kondisyonunu yüksek tutmayı planlayan Mert, takım idmanlarının ardından da sahayı terk etmiyor. Her antrenmandan sonra en az yarım saat şut çalışması gerçekleştiren genç futbolcu, evinden çok Samandıra'da vakit geçiriyor.



İDOLÜNÜ DİNLİYOR

Mert Hakan Yandaş, her fırsatta idolünün yıllarca üst düzey futbol oynayan ve Fenerbahçe'de sportif direktör görevini yürüten Emre Belözoğlu olduğunu söylüyor. MHY, tecrübelerinden faydalanmaya çalıştığı Belözoğlu'ndan yapması gerekenler konusunda da sürekli fikir alıyor.