Son dakika spor haberi: Sarri’nin yardımcısı Trabzonspor maçında Fenerbahçe'yi izleyecek!

Erol Bulut için Trabzon sınavı kader niteliğinde. Yenilgi halinde yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Alternatif olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi de Maurizzio Sarri. İtalyan hocanın yardımcısının, Trabzon maçını tribünden izleyeceği ve alacağı notları Sarri'ye ileteceği ileri sürüldü.