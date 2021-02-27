Erol Bulut için Trabzon sınavı kader niteliğinde. Yenilgi halinde yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Alternatif olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi de Maurizzio Sarri. İtalyan hocanın yardımcısının, Trabzon maçını tribünden izleyeceği ve alacağı notları Sarri'ye ileteceği ileri sürüldü.
Son dakika spor haberi: Sarri’nin yardımcısı Trabzonspor maçında Fenerbahçe'yi izleyecek!
Son dakika spor haberi.... Alınan kötü sonuçların faturası teknik direktör Erol Bulut'a kesilirken, koltuğu sallanmaya başlayan çalıştırıcının yerine aday isimlerden biri olan Sarri için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:30 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50