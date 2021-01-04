Fenerbahçe'den o yıldızlara transfer formülü! Para + Takas...

Sezon başında lige iddialı bir kadroyla giren Fenerbahçe, ara transfer döneminde yine hareketli saatler yaşayacak.

Teknik direktör Erol Bulut, takımdaki eksik bölgeleri belirlerken gündemde olan isimlerle ilgili rota da belirlendi.

Sezonun şimdiye kadarki bölümünde bireysel hatalardan birçok gol yiyen sarı-lacivertli takımda genç teknik adam, yeni bir stoper ve diğer bölgelere takviye için sportif direktör Emre Belözoğlu ile görüş birliğine vardı.





Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yurt içinden gözdeleri Visca, İrfan Can, Bakasetas ve Caulker için uygulayacağı strateji belli oldu.

4 oyuncu için kulüplerine para+takas teklifi yapılacağı belirlendi. Takas için önerilecekler arasında Deniz Türüç, Nabil Dirar, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Lemos gibi oyuncuların isimleri geçiyor.