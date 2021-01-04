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'den o yıldızlara transfer formülü! Para + Takas...

Son dakika (FB) haberi: 'i şampiyon olarak tamamlama isteyen sarı lacivertliler, ara transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, 4 futbolcu için transfer formülünü de belirledi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 22:38 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'den o yıldızlara transfer formülü! Para + Takas...

Sezon başında lige iddialı bir kadroyla giren , ara transfer döneminde yine hareketli saatler yaşayacak.

Fenerbahçe'den o yıldızlara transfer formülü! Para + Takas...

Teknik direktör Erol Bulut, takımdaki eksik bölgeleri belirlerken gündemde olan isimlerle ilgili rota da belirlendi.

Fenerbahçe'den o yıldızlara transfer formülü! Para + Takas...

Sezonun şimdiye kadarki bölümünde bireysel hatalardan birçok gol yiyen sarı-lacivertli takımda genç teknik adam, yeni bir stoper ve diğer bölgelere takviye için sportif direktör Emre Belözoğlu ile görüş birliğine vardı.

Fenerbahçe'den o yıldızlara transfer formülü! Para + Takas...

Transfer çalışmalarını sürdüren 'nin yurt içinden gözdeleri Visca, İrfan Can, Bakasetas ve Caulker için uygulayacağı strateji belli oldu.

Fenerbahçe'den o yıldızlara transfer formülü! Para + Takas...

4 oyuncu için kulüplerine para+takas teklifi yapılacağı belirlendi. Takas için önerilecekler arasında Deniz Türüç, Nabil Dirar, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Lemos gibi oyuncuların isimleri geçiyor.

Fenerbahçe'den o yıldızlara transfer formülü! Para + Takas...

Yönetimin takasın yanı sıra bir miktar para vermeye de hazır olduğu ifade edildi. Bu hafta içinde Başakşehir ve Alanyaspor ile temas kurularak, resmi tekliflerin iletilmesi bekleniyor.

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