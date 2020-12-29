Haberler Fenerbahçe Erol Bulut iki yıldızın üstünü çizdi! Devre arasında gidiyorlar

iki yıldızın üstünü çizdi! Devre arasında gidiyorlar

Son dakika haberleri | 'in 15. haftasını bay geçen ve rakiplerinin aldığı puanlarla 5. sıraya gerileyen , gözünü transfer dönemine çevirdi. Sarı-lacivertliler en az 3 bölgeye transfer yapmak isterken bazı isimlerle de yollar ayrılacak. Kanarya'da , henüz sezon başında transfer olan iki ismin üstünü çizdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 12:12
Erol Bulut iki yıldızın üstünü çizdi! Devre arasında gidiyorlar

'in en çok gol atan takımı olmasına rağmen en fazla gol yiyen takımlarından birisi de olan , devre arasında bu soruna bir çare bulmak için kolları sıvadı.

Erol Bulut iki yıldızın üstünü çizdi! Devre arasında gidiyorlar

Yediği 20 golle zirve mücadelesi veren takımlar içinde en çok gol yiyen ekip durumunda olan , bu durumu düzeltmeden şampiyonluk mücadelesi veremeyeceğini biliyor. Bu nedenle stoper transferi için ciddi çalışmalar yapılıyor.

Erol Bulut iki yıldızın üstünü çizdi! Devre arasında gidiyorlar

LEMOS HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sezon başı edilen stoperlerden Lemos neredeyse oynadığı her maçta ciddi hatalar yaptı ve puan kayıplarına sebep oldu.

Erol Bulut iki yıldızın üstünü çizdi! Devre arasında gidiyorlar

Tisserand ise yaptırdığı basit penaltılarla eleştirildi. Serdar şu anda en etkili stoper olarak dikkat çekiyor. Sadık da alternatif oyuncu olarak kadroda yer alıyor.

Erol Bulut iki yıldızın üstünü çizdi! Devre arasında gidiyorlar

Yönetim, doğrudan ilk 11'de yer alacak ve kalitesi tartışılmayacak bir stoper arayışında... Bu sayede takımın ikinci yarı kalesinde daha az gol görmesi hedefleniyor.

Erol Bulut iki yıldızın üstünü çizdi! Devre arasında gidiyorlar

KİRALIK GİDEBİLİRLER

'de kesin ayrılacak isimlerden Nabil Dirar'a 2 isim daha eklendi. Milliyet'in haberine göre şu anda zayıf halka olarak, bekleneni veremeyen Mauricio Lemos ve Kemal Ademi görünüyor. İki oyuncudan biri kiralık gidebilir.

Erol Bulut iki yıldızın üstünü çizdi! Devre arasında gidiyorlar

YENİ MALATYA VE ALANYA'DA BAŞARMIŞTI

'un üzerinde durduğu en önemli konuların başında güçlü defans geliyor. Daha önce çalıştırdığı ve 'da bu özelliği ile dikkat çeken genç teknik adam bunu henüz sarı-lacivetlilerde gerçekleştiremedi.

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