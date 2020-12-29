Erol Bulut iki yıldızın üstünü çizdi! Devre arasında gidiyorlar

Süper Lig'in en çok gol atan takımı olmasına rağmen en fazla gol yiyen takımlarından birisi de olan Fenerbahçe, devre arasında bu soruna bir çare bulmak için kolları sıvadı.

Yediği 20 golle zirve mücadelesi veren takımlar içinde en çok gol yiyen ekip durumunda olan Fenerbahçe, bu durumu düzeltmeden şampiyonluk mücadelesi veremeyeceğini biliyor. Bu nedenle stoper transferi için ciddi çalışmalar yapılıyor.

LEMOS HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI



Sezon başı transfer edilen stoperlerden Lemos neredeyse oynadığı her maçta ciddi hatalar yaptı ve puan kayıplarına sebep oldu.

Tisserand ise yaptırdığı basit penaltılarla eleştirildi. Serdar şu anda en etkili stoper olarak dikkat çekiyor. Sadık da alternatif oyuncu olarak kadroda yer alıyor.

Yönetim, doğrudan ilk 11'de yer alacak ve kalitesi tartışılmayacak bir stoper arayışında... Bu sayede takımın ikinci yarı kalesinde daha az gol görmesi hedefleniyor.

KİRALIK GİDEBİLİRLER



Fenerbahçe'de kesin ayrılacak isimlerden Nabil Dirar'a 2 isim daha eklendi. Milliyet'in haberine göre şu anda zayıf halka olarak, bekleneni veremeyen Mauricio Lemos ve Kemal Ademi görünüyor. İki oyuncudan biri kiralık gidebilir.