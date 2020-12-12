Sezonun flaş ismi Ozan Tufan'ın önceki gün yapılan idmandaki fotoğrafı, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Milli futbolcunun hava topuna yükseldiği kare, Juventus'un dünyaca ünlü starı Cristiano Ronaldo'nun kafa vuruşlarını akıllara getirdi. Sosyal medyada yüzlerce yorum yapılırken, "Ronaldozan" başlıkları atıldı.