Haberler Fenerbahçe Papiss Cisse boş geçmiyor!

boş geçmiyor!

Senegalli, geçtiğimiz hafta olduğu gibi dün akşam da ağları sarstı. Yıldız oyuncu, bu sezon 3. golünü attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 22:52 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Papiss Cisse boş geçmiyor!

'de gol perdesini açan isim olan , 9. dakikada 'yi öne geçirdi. SarI-laciverli formayla geçtiğimiz hafta ağlarını da havalandıran Senegalli yıldız, üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı. Attığı golün yanı sıra net fırsatlar da yakalayan 35 yaşındaki futbolcu, Çubuklu ile çıktığı 8. lig maçında toplam 3 kez rakip fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı. 38 kez topla buluşan Cisse, 9 ikili mücadeleden 3'ünü kazanırken, 1 isabetli şut buldu, yüzde 59.3 pas isabetiyle maçı tamamladı. 75. dakikada yerini Thiam'a bırakan tecrübeli futbolcu, 'e geldiği 2018-19 sezonundan bu yana en fazla gol (41) atan oyuncu unvanının da sahibi oldu.

BİZE ULAŞIN