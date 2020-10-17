Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu bombayı patlatıyor! Dorukhan Toköz'ü Fenerbahçe kapıyor | Son dakika transfer haberleri

bombayı patlatıyor! kapıyor | Son dakika haberleri

'de resmen açıklanmasa da sportif direktörlük görevine soyunan , durmak bilmiyor. Sarı-lacivertlilerin başarılı politikasında başrol oynayan Belözoğlu, ile arasında sözleşme krizi yaşanan yıldız futbolcu 'le ocak ayında masaya oturarak bombayı patlatmaya hazırlanıyor. | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 01:07 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 02:18
Emre Belözoğlu bombayı patlatıyor! Dorukhan Toköz'ü Fenerbahçe kapıyor | Son dakika transfer haberleri

ve 'ın orta alandaki önemli ismi adım adım 'ye gidiyor... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç yıldız ile Siyah-Beyazlılar arasında uzun sünerin devam eden görüşmeler tıkanmış durumda.

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Yapılan son teklifi de yetersiz bulan Dorukhan'ın ocak ayında Fener ile masaya oturacağı öğrenildi. Milli futbolcu, ile görüşüp pazarlığı yapacak.

ARADA 300 BİN EURO FARK VAR

Takvim'in haberine göre; Şu anda 350 bin Euro kazanan Dorukhan'a Beşiktaş'ın son olarak 700 bin Euro teklif ettiği, Fenerbahçe'nin ise 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

OYNAMAK İSTİYORSA İMZALAR

Başkan de Dorukhan için sert ifadeler kullandı. Çebi, "Beşiktaş'ta oynamak istiyorsa imzayı atar. Oynamak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin" dedi.

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