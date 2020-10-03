Haberler Fenerbahçe Son dakika: Deniz Türüç kadro dışı bırakıldı mı? Fenerbahçe açıkladı

Son dakika: bırakıldı mı? açıkladı

Kulübü, bırakıldığı iddia edilen orta saha oyuncusu 'le ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp haberlerin doğru olmadığını ifade etti. | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 14:26 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 14:44
Son dakika: Deniz Türüç kadro dışı bırakıldı mı? Fenerbahçe açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren 'de, 'le ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Çıkan haberlerde oyuncunun bırakıldığı ifade ediliyordu.

Fenerbahçe Kulübü, kadro dışı bırakıldığı iddia edilen orta saha oyuncusu Deniz Türüç'le ilgili bir açıklama yaptı. Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019 yazında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla 38 maça çıkan yıldız isim, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 4 de asist yaptı.

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