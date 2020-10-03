Son dakika: Deniz Türüç kadro dışı bırakıldı mı? Fenerbahçe açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Deniz Türüç'le ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Çıkan haberlerde oyuncunun kadro dışı bırakıldığı ifade ediliyordu.

Fenerbahçe Kulübü, kadro dışı bırakıldığı iddia edilen orta saha oyuncusu Deniz Türüç'le ilgili bir açıklama yaptı. Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019 yazında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla 38 maça çıkan yıldız isim, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 4 de asist yaptı.