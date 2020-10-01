Cisse'de mutlu son!

Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç'le yollarını ayırdıktan sonra forvet bölgesinde ilk olarak Tanzanyalı Mbwana Samatta'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, alternatif golcü olarak Papiss Cisse ile anlaştı. Dün İstanbul'a gelen Senegalli santrfor ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor. Kontratın 1+1 yıllık olacağı, golcü oyuncuya ise 1 milyon euro garanti para ve 500 bin euro da imza parası verileceği iddia edildi. Boşta olduğundan Cisse için bonservis bedeli ödenmeyecek.



KRALLIK YARIŞINDA 2. OLDU

35 yaşındaki Papiss Cisse geçtiğimiz sezon Erol Bulut'un yönetiminde Süper Lig'i 5. sırada tamamlayan, kupada ise final oynayan Aytemiz Alanyaspor'un hücumdaki lokomotifiydi. Ligde 22 gol atan Senegalli, 24 golle krallık tacını giyen Alexander Sörloth'un ardından en skorer ikinci oyuncu oldu. Bulut'un Cisse'nin transferini çok istediği biliniyordu. Sarı-lacivertli yönetim, Ze Luis konusunda Porto ile yaptığı görüşmelerde istediği şartları sağlayamayınca, yedekte beklettiği Papiss Cisse'yi renklerine bağladı.

EROL HOCA İÇİN GELDİM

İstanbul'a gelen Papiss Cisse, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için geldim. Henüz bir anlaşma yok. Umarım her şey iyi gider. Fenerbahçe'de oynamak heyecan verici olur. Erol Bulut için çalışmayı çok isterim. Bu yüzden buradayım" dedi. Sezon öncesi kampı yapmamasının bir önemi olmadığını vurgulayan Cisse başka bir takımın (Beşiktaş) şu anda gündeminde olmadığını da söyledi.

PREMIER LIG VE BUNDESLIGA'DA 37'ŞER GOL

Kariyerine Fransız ekibi Metz'de başlayan Cisse; Freiburg, Newcastle United, Shandong Luneng ve Alanyaspor'da forma giydi. Newcastle forması ile Premier Lig'de, Freiburg ile Bundesliga'da 37'şer gol atan yıldız oyuncu, geçen sezon ise Alanyasyor'da 38 resmi maçta 26 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.



Havaalanında F.Bahçe İdari Menajer yardımcısı Emir Yolaç'ın karşıladığı Papis Cisse ilginç kıyafetiyle dikkat çekti.



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Milli Takımı'nda da 37 kez forma giyen Cisse 17 gole imza attı.



38

Cisse'nin Alanyaspor forması ile Süper Lig'de çıktığı 58 maçta attığı gol sayısı... 2018/19 sezonundan bu yana Süper Lig'in en çok gol atan oyuncusu konumundaki Papiss, 38 golün tamamını ceza sahası içinden kaydetti.