Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Ve Ze Luis...

'den flaş kararı! Ve ...

'de son dakika haberi... Bir forvet arayışında olan sarı lacivertliler, Samatta'nın yanına Porto'da forma giyen 'i getirmeyi planlıyordu. Portekiz basınında konu ile ilgili yer alan haberde sarı lacivertlilerin, bu transferden vazgeçtiği ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 18:29
Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Ve Ze Luis...

Forvet hattını Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrası Samatta ile güçlendiren , yeni hedefleri için arayışa geçti.

Transferi için girişimlerde bulunulan isimlerden olan için fiyat yüksek bulundu.

ZORUNLU SATIN ALMAYA 'HAYIR'

Portekiz'den Abola'nın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, kariyerini Porto'da sürdüren forvetin 8 milyon avroluk zorunlu satın alma şartını kabul etmedi. Ze Luis, senelik Porto'dan 1.5 milyon avro kazanıyor. Bu transferin gerçekleşmemesinde, oyuncunun yıllık maaş beklentisinin de yüksek olması belirleyici oldu.

Anlaşma sağlanamaması sonrası Fenerbahçe, gündemindeki diğer isimlere yönelecek.

Porto'nun bir diğer Portekiz Ligi ekibi Famalicao'dan kadrosuna katmak istediği Toni Martinez de sona geldiği kaydedildi. Bu durumda kulüp, Ze Luis için yeni bir çözüm arayacak.

BİZE ULAŞIN