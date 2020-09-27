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Samatta'nın 'ye transferi sonrası şaşırtan gelişme! 30 bin kişi...

çalışmalarını sürdüren , kadrosunu Tanzanyalı golcü ile güçlendirmişti. Sarı-lacivertli takımın yıldız ismi renklerine bağladığını duyurmasının ardından 'nın hesabında dikkat çeken bir olay gerçekleşti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 10:34
Samatta'nın Fenerbahçe'ye transferi sonrası şaşırtan gelişme! 30 bin kişi...

döneminin en hareketli takımlarından olan , kadrosunu Tanzanyalı futbolcu ile güçlendirdi. Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin yerine alınan golcü oyuncu için kulübü 'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Sarı-lacivertli takımın Samatta'yı renklerine bağlamasının ardından, Aston Villa'nın hesabında sürpriz bir gelişme yaşandı. Goal'de yer alan habere göre İngiliz ekibi, golcü oyuncunun transferinin resmileşmesinin ardından son 24 saatte, çoğunluğu Tanzanyalı olan yaklaşık 30 bin takipçisini kaybetti.

Bazı kullanıcılar, Aston Villa'yı sosyal medyada takibi bırakmasıyla ilgili, "Şimdi evladımızı 'de takip etme zamanı" şeklinde yorumlarda bulundular.

Kariyerine ülkesinin takımlarından African Lyon'da başlayan Mbwana Samatta, 2016'nın ocak ayında Genk'e transfer oldu. 2020'nin ocak ayında 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'nın yolunu tuttu. 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ile 2021'e kadar Fenerbahçe'ye kiralanan golcü oyuncu, 'de çıktığı 14 maçta 1 gol kaydetti.


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