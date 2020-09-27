Karşılaşmaya sarı kartlar damga vurdu. Palabıyık, toplamda 12 kez sarı kartına başvurdu. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Radamel Falcao, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Etebo, Marcao ve Younes Belhanda, sarı-lacivertlilerde ise oyunculardan Sosa, Tisserand, Gökhan, Gustavo ve Teknik Direktör Erol Bulut sarı kart gördü.
Derbide 12 sarı kart çıktı
Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve golsüz beraberlikle tamamlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık karşılalmada toplam 12 sarı kart çıkardı. Palabıyık bunların 7'sini sarı-kırmızılılara, 5'ini sarı-lacivertlilere gösterdi.
Karşılaşmaya sarı kartlar damga vurdu. Palabıyık, toplamda 12 kez sarı kartına başvurdu. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Radamel Falcao, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Etebo, Marcao ve Younes Belhanda, sarı-lacivertlilerde ise oyunculardan Sosa, Tisserand, Gökhan, Gustavo ve Teknik Direktör Erol Bulut sarı kart gördü.