Haberler Süper Lig Derbide 12 sarı kart çıktı

Derbide 12 çıktı

Stadı'nda oynanan ve golsüz beraberlikle tamamlanan - derbisinin hakemi karşılalmada toplam 12 çıkardı. Palabıyık bunların 7'sini sarı-kırmızılılara, 5'ini sarı-lacivertlilere gösterdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 21:49
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