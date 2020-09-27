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'a N'Koudou piyangosu! Ada'dan talip var

'ın kadroda düşünmediği Georges-Kevin N'Koudou'ya 'un ardından bir talip daha çıktı. ekibi 'ın, Fransız yıldızla ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılara resmi teklifte bulunacağı iddia edildi. | Son dakika haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 17:08
Kartal'a N'Koudou piyangosu! Ada'dan talip var

'ın yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istediği Georges-Kevin N'Koudou'nun talipleri artıyor... 25 yaşındaki Fransız yıldıza 'un ardından ekibi 'ın da talip olduğu iddia edildi.

TOTTENHAM KOZUNU KULLANACAK

Sporx'in derlediği habere göre Championship takımı, son olarak 'de Tottenham formasını terleten oyuncuyu yeniden 'ya getirmek istiyor. QPR'ın Tottenham ile bağlantılarının olması transferin gerçekleşmesi için önemli bir koz olarak görülüyor.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon 4.5 milyon euro karşılığında Totenham'dan bonservisinin yarısını aldığı N'Koudou, siyah-beyazlı takımla geçen sezon 32 resmi maçta görev yapmış ve 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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