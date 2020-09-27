Kartal'a N'Koudou piyangosu! Ada'dan talip var

Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istediği Georges-Kevin N'Koudou'nun talipleri artıyor... 25 yaşındaki Fransız yıldıza Olympiakos'un ardından İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers'ın da talip olduğu iddia edildi.

TOTTENHAM KOZUNU KULLANACAK

Sporx'in derlediği habere göre Championship takımı, son olarak Premier Lig'de Tottenham formasını terleten oyuncuyu yeniden Londra'ya getirmek istiyor. QPR'ın Tottenham ile bağlantılarının olması transferin gerçekleşmesi için önemli bir koz olarak görülüyor.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon 4.5 milyon euro karşılığında Totenham'dan bonservisinin yarısını aldığı N'Koudou, siyah-beyazlı takımla geçen sezon 32 resmi maçta görev yapmış ve 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.