Kartal'da flaş N'Koudou gelişmesi! Ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ın, sık sık sakatlık sorunu yaşaması nedeniyle kadrosunda düşünmediği Georges Kevin N'Koudou'ya iki teklif birden geldi.

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Yunanistan'dan FOS'un haberine göre; bir Suudi Arabistan kulübünün Fransız kanat oyuncusu için siyah-beyazlılara 5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Ancak, N'Koudou'nun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği için bu teklife sıcak bakmadığı ve bu nedenle transferin gerçekleşmediği belirtildi.

OLYMPIAKOS'U İSTİYOR!

Haberde, N'Koudou'ya talip olan diğer kulübün ise Yunan devi Olympiakos olduğu iddia edildi. Kırmızı-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının N'Koudou'ya cazip geldiği ve Yunan kulübüne gitmeye sıcak baktığı bildirildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Olympiakos'un, N'Koudou için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ın 2019 yazında 4.5 milyon euro bedelle bonservisinin yüzde 50'sini aldığı N'Koudou, siyah beyazlı formayla 32 maça çıkıp 4 gol attı ve 3 asist yaptı.