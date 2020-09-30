Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İngiltere'den kanat! Emiliano Buendia için girişimler başladı

haberi: 'ye 'den kanat! için girişimler başladı

döneminin bitmesine az bir süre kala temaslarını hızlandıran hücum bölgesi için atağa kalktı. Son olarak Papiss Cisse'yi İstanbul'a getiren ve bir sağ kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, forması giyen için devreye girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 16:44 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 17:20
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İngiltere'den kanat! Emiliano Buendia için girişimler başladı

Kanat mevkisi için bir süredir arayışlarını sürdüren sürpriz bir ismi gündemine aldı. Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, 'den için girişimlere başladı.

dönemi kapanmadan kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi Buendia ile kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Norwich City forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli futbolcu Emiliano Buendia, sağ kanat mevkisinin haricinde 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor.

İngiliz ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu 2018 yılında İspanya ekibi Getafe'den 1.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Geçen sezon Premier Lig'de 36 maça çıkan Arjantinli orta saha 1 gol atıp 7 de asist yapmıştı. Buendia'nın Norwich City ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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