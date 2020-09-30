Haberler Fenerbahçe Son dakika: Belçika'dan flaş Michael Frey yorumu! "Güçlü transfer"

Son dakika: 'dan flaş yorumu! "Güçlü "

'nin takımına kiraladığı , basınında gündem oldu. '' adlı yer alan haberde İsviçreli futbolcu için "Güçlü " yorumu yapıldı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 16:14
Son dakika: Belçika'dan flaş Michael Frey yorumu! "Güçlü transfer"

, kadroda düşünmediği 'i 1 yıllığına takımına kiralarken, bu basınında da yankı buldu.

(hln.be) adlı yer alan haberde, İsviçreli futbolcu için "Güçlü transfer" ifadesi kullanıldı.

Frey'în, Beveren'in gol yollarındaki sorununu çözebileceği belirtilirken, "İsviçreli golcü, Türk takımı Fenerbahçe'den 1 sezonluk kiralandı. Anlaşma, tıbbi ve fiziksel muayene sonrasında tamamlanacak" denildi.

4 BELÇİKA KULÜBÜ...
Haberde ayrıca Frey'in bu yazın başlarında Standard Liege'in, geçen sezon ise Genk, Anderlecht ve 'ün gündemine geldiği ifade edildi.

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