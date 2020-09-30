Fenerbahçe ile adı anılıyor... İşte Emiliano Buendia'nın dikkat çeken özelliği!

Emiliano Buendia, 25 Aralık 1996 tarihinde Arjantin'in Mar Del Plata kentinde dünyaya geldi. 2009 yılında Cadetes de San Martin, 2010 yılında Real Madrid, 2011-2014 arasında ise FC Getafe gençlik kulüplerinde oynadı.

2015 yılında Getafe A takımına yükselen Emiliano Buendia, 2017 yılında 2.Lig takımlarından Cultural Leonesa'ya kiralandı. 2018 yılında kiralıktan dönmesiyle birlikte Norwich City tarafından 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilen oyuncu, geçtiğimiz yaz aylarında 5 yıllık sözleşmeye imza atmışt.

Sağ ve sol kanat mevkilerinde forma giyebilen 1,72 boyundaki Buendia, sağ ayağına hakimdir.

İNGİLTERE'NİN EN FAZLA ASİST YAPAN OYUNCUSUYDU!

Öte yandan Fenerbahçe'nin kanat bölgesi için değerlendirmeyi planladığı Arjaninli yıldızın asist konusunda da üstün yetenekleri olduğu ortaya çıktı. Opta'nın konu ile ilgili yaptığı veri araştıması şu şekilde;

1 - Geçen sezon Norwich City formasıyla Premier Lig'de en fazla asist yapan, şut pası veren ve çalım atan oyuncu Emiliano Buendia'ydı.

Maç: 36

Gol: 1

Asist: 7

Pas %: 80

Şut pası: 83

Çalım: 101

Hazırladığı net pozisyon: 9