Fenerbahçe'nin gündemindeki Fabio Martins Al Shabab'a transfer oldu!

Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de 2 mevki için arayışlar sürüyor. Samatta haricinde bir santrfor ve skorer bir kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler hummalı bir operasyon yürütüyor. Bir yandan Diego Perotti konusunda Roma ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, diğer yandan ise Portekizli futbolcu Fabio Martins'i gündemine almıştı. 27 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.





TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fabio Martins'in transferini resmen açıkladı.

FABIO MARTINS KİMDİR?

Fabio Martins, 24 Temmuz 1993 Portekiz doğumlu kanat oyuncusudur. 27 yaşındaki futbolcu, 1.77 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Martins, kariyerinde daha önce Porto'nun alt takımları, Desportivo Aves, Braga, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicão takımlarında forma giydi.











