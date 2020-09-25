Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin gündemindeki Fabio Martins Al Shabab'a transfer oldu!

'nin gündemindeki 'a oldu!

Kanat ve santrfor takviyeleri ile transferi noktalamak isteyen 'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımın kanat adayları arasında bulunan , 'a oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 01:33
Fenerbahçe'nin gündemindeki Fabio Martins Al Shabab'a transfer oldu!

Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren 'de 2 mevki için arayışlar sürüyor. Samatta haricinde bir santrfor ve skorer bir kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler hummalı bir operasyon yürütüyor. Bir yandan Diego Perotti konusunda Roma ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, diğer yandan ise Portekizli futbolcu 'i gündemine almıştı. 27 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI!
Ligi ekiplerinden , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fabio Martins'in transferini resmen açıkladı.

FABIO MARTINS KİMDİR?
Fabio Martins, 24 Temmuz 1993 Portekiz doğumlu kanat oyuncusudur. 27 yaşındaki futbolcu, 1.77 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Martins, kariyerinde daha önce Porto'nun alt takımları, Desportivo Aves, Braga, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicão takımlarında forma giydi.




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