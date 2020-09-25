GaleriFenerbahçeSon dakika transfer haberi! Fenerbahçe için olay transfer iddiası
Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe için olay transfer iddiası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona 1 galibiyet 1 beraberlik ile başlayan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından Samatta kadroya dahil edilmişti. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun transferinini ardından da hız kesmedi. İngiliz medyasının iddiasına göre, Kanarya sürpriz bir isim için devreye girdi. İşte o isim ve detaylar...
25 Eylül 2020 Cuma 15:57, Güncelleme 25.09.2020 15:59
Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe için olay transfer iddiası