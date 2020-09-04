Mevlüt Erdinç Karagümrük’e

Uzun süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Mevlüt Erdinç konusunda dün önemli gelişmeler yaşandı. Menajeriyle birlikte kulüp binasına giden 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Sarı-lacivertliler, daha önce Isla, Hasan Ali, Ertan, Mehmet Ekici ve Alper ile yollarını ayırırken, Mevlüt'ün Karagümrük'le anlaştığı öğrenildi.

3 İSİM AYRILDI

Gelecek sezon öncesi Fenerbahçe, kadrosundaki 3 genç futbolcusundan ikisini sattı, birini kiraladı. Resmi siteden açıklama yapan sarı-lacivertliler, Batuhan Yılmaz'ı kiralık olarak gönderdiği 24 Erzincanspor'a Cebrail Akbulut'u da bonservisi ile sattı. Kanarya, Deniz Yılmaz için de Amedspor ile anlaşma sağladı.