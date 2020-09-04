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04 Eylül 2020, Cuma
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Karagümrük’e

Mevlüt Erdinç Karagümrük’e

Uzun süredir 'den ayrılacağı konuşulan konusunda dün önemli gelişmeler yaşandı. Menajeriyle birlikte kulüp binasına giden 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Uzun süredir 'den ayrılacağı konuşulan konusunda dün önemli gelişmeler yaşandı. Menajeriyle birlikte kulüp binasına giden 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Sarı-lacivertliler, daha önce Isla, Hasan Ali, Ertan, ve Alper ile yollarını ayırırken, Mevlüt'ün Karagümrük'le anlaştığı öğrenildi.

3 İSİM AYRILDI
Gelecek sezon öncesi Fenerbahçe, kadrosundaki 3 genç futbolcusundan ikisini sattı, birini kiraladı. Resmi siteden açıklama yapan sarı-lacivertliler, Batuhan Yılmaz'ı kiralık olarak gönderdiği 24 Erzincanspor'a Cebrail Akbulut'u da bonservisi ile sattı. Kanarya, için de Amedspor ile anlaşma sağladı.

  1. 4.9.2020
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