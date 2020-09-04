Mevlüt Erdinç Karagümrük’e
Uzun süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Mevlüt Erdinç konusunda dün önemli gelişmeler yaşandı. Menajeriyle birlikte kulüp binasına giden 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Uzun süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Mevlüt Erdinç konusunda dün önemli gelişmeler yaşandı. Menajeriyle birlikte kulüp binasına giden 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Sarı-lacivertliler, daha önce Isla, Hasan Ali, Ertan, Mehmet Ekici ve Alper ile yollarını ayırırken, Mevlüt'ün Karagümrük'le anlaştığı öğrenildi.
3 İSİM AYRILDI
Gelecek sezon öncesi Fenerbahçe, kadrosundaki 3 genç futbolcusundan ikisini sattı, birini kiraladı. Resmi siteden açıklama yapan sarı-lacivertliler, Batuhan Yılmaz'ı kiralık olarak gönderdiği 24 Erzincanspor'a Cebrail Akbulut'u da bonservisi ile sattı. Kanarya, Deniz Yılmaz için de Amedspor ile anlaşma sağladı.
- 4.9.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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