Filip Novak'tan Fenerbahçe açıklaması: Çok heyecanlıyım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli futbolcunun açıklamaları şu şekilde oldu;

"Buraya gelmiş olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bu kulüpte oynayacağım için çok heyecanlıyım. Bu büyük kulüp için oynayacak olmaktan çok heyecanlıyım, birlikte çalışacağım insanlarla karşılaşmaktan dolayı da çok mutluyum."

"Benim hedeflerim her zaman en yüksekte ve ligin en üst seviyesinde oynamak. Takıma gelimden geldiğince yardım etmek istiyorum."

"Benim için çok büyük bir adım, burada olmaktan çok mutluyum. Başarılı olmak için herşeyi yapacağım, saha çıkmayı heyecanla bekliyorum."

"Umarım bu şekilde devam ederim tabii benim için önelik takımın nasıl oynadığı, sonrasında benim gollerim ve asistlerim gelir."